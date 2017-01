Falsche Polizeibeamte am Telefon

Falsche Polizeibeamte haben am Montag (09.01.2017) zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in ganz Südhessen angerufen. Bis zum Nachmittag gingen über 15 Meldungen bei der Polizei ein. Ein Schwerpunkt lag im Landkreis Darmstadt-Dieburg, doch auch aus allen anderen Landkreisen und der Stadt Darmstadt meldeten sich Betroffene. Glücklicherweise war keiner von Ihnen auf den Schwindel reingefallen.

In allen Fällen wurden die Betroffen von einem Kriminellen angerufen, der sich als Beamter der Kriminalpolizei ausgab. Dieser behauptete gegenüber den Angerufenen, dass vor wenigen Stunden zwei Einbrecher festgenommen wurden. Bei diesen sei ein Zettel gefunden worden auf dem auch die Adresse und Telefonnummer des oder der Angerufenen stehe. In diesem Zusammenhang fragte der angebliche Kripobeamte dann geschickt nach Wertgegenständen und Bargeld im Haus.

Ziel der Kriminellen ist es, dass sie die Betroffenen so verunsichern, dass diese bereit sind, Geld und Wertsachen an den oder die angeblichen „Kollegen“ des Anrufers zu übergeben. Um die Echtheit des Anrufes zu untermauern, erschien im Display der Angerufenen zum Teil die Notrufnummer „110“ mit entsprechender Ortsvorwahl. Doch auch bei der Notrufnummer handelt es sich um eine nicht existente Rufnummer, die sich die Kriminellen bei ausländischen Telefonanbietern besorgt haben.

Am Montag sind die Täter bislang mit ihren zahlreichen Versuchen gescheitert. Dank vieler Warnhinweise, waren die Angerufenen wachsam und fielen nicht auf die Schwindler rein. Sie gaben an im Haus nichts Wertvolles zu haben, legten auf und verständigten die richtige Polizei.

Dass auch Sie nicht Opfer dieser Betrüger werden, warnt die Polizei erneut vor falschen Polizisten am Telefon und gibt folgenden gut gemeinten Rat: Auch wenn Sie im Display die Notrufnummer 110 sehen, handelt es sich um keine Anruf der Polizei. Sie können sicher sein, dass Sie die Polizei niemals über den Notruf anrufen würde. Auch würde Ihre Polizei Sie am Telefon nie über Ihre Vermögensverhältnisse ausfragen und Sie dazu bewegen, Geld oder Wertsache auszuhändigen. Die Beamten bitten Sie deshalb, nie Auskünfte am Telefon über die persönlichen Verhältnisse zu geben und niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen auszuhändigen, egal wie vertrauensvoll der Anrufer klingt! Sollten Sie nur den geringsten Zweifel haben, rufen Sie Ihre Polizeistation oder den Notruf der Polizei an! Dort wird man den Sachverhalt bewerten und Ihnen wertvolle Verhaltenshinweise geben.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen