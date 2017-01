Neue Baustelleneinfahrt in der Bismarckstraße – Klinikum Darmstadt verlegt den Haupteingang

Die beginnenden Bauarbeiten für den zweiten Bauabschnitt zum Zentralen Neubau des Klinikums Darmstadt machen es notwendig, den Haupteingang von der Grafenstraße in die Bismarckstraße zu verlegen. Hierfür wurde auf Höhe zwischen der Ärztlichen Bereitschaftsdienstzentrale im Gebäude der Frauenklinik und der Straßenbahnhaltestelle die Mauer auf einer Breite von rund zehn Metern unterbrochen.

An diese Stelle wurde auch der Info-Container umgesetzt, in dem die Blauen Damen weiter wie bisher zwischen 8 Uhr und 18 Uhr (am Wochenende zwischen 13 und 18 Uhr) Auskünfte geben und auch mit einem Lageplan weiterhelfen.

Die Anlieferung der Baustelle erfolgt ebenfalls über diese neue Zuwegung. Der Baustellenverkehr wird ein Stück weiter in Richtung Grafenstraße vor dem Pathologie-Gebäude über die Bismarckstraße wieder hinausgeführt.

Diese Änderungen bleiben bis zum 31. Dezember 2018 in Kraft.