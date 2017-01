HEAG-Busfahrer auch am Dienstag im Ausstand

Wegen des anhaltenden Streiks der Busfahrer fahren auch am Dienstag (10.01.17) keine HEAG-Busse. Grund ist die Tarifauseinandersetzung zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und dem Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO). Betroffen sind alle Stadtbuslinien in Darmstadt, einzelne Buslinien in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Bergstraße. Die HEAG mobilo bittet ihre Fahrgäste, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Die Straßenbahnen verkehren regulär. Alternativ stehen in Darmstadt auch noch die Mietfahrräder von Call a Bike zur Verfügung.Verdi hat den Streik als unbefristet angekündigt, die HEAG mobilo geht daher davon aus, dass die Busse ihrer Tochtergesellschaften HEAG mobiBus und NVS auch in den kommenden Tagen noch stillstehen werden. Sobald sich die Sachlage ändert, wird die HEAG mobilo ihre Fahrgäste erneut informieren.

Bestreikte Linien in Darmstadt, in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau (Linien der HEAG mobiBus): A, AH, AIR (Airliner), EB, F, G, H, K, KU, L, N, NE, O, P, PE, PG, R, U, WX, K 50, K 51, K 52, 8N, 675, 5513, 5515 und 5516

Bestreikte Linien im Kreis Bergstraße (Linien der NVS): 669, 675 – 679 im VRN-Gebiet

Hinweise zu aktuellen Verkehrsinformationen

Hinweise zu alternativen Verkehrsmöglichkeiten und weitere Informationen gibt es unter www.heagmobilo.de. In der Verbindungsauskunft des RMV im Internet lassen sich Verkehrsmittel ausblenden, so dass gegebenenfalls sichere Alternativen angezeigt werden: Unter „Womit“/“Optionen anzeigen“ die Häkchen bei dem bestreikten Verkehrsmittel entfernen, so dass jeweils Verbindungen für andere Verkehrsmittel angezeigt werden. Welche Linien fahren, zeigt auch HEAG mobilo App an.

Quelle: HEAG mobilo GmbH