Lebensraum Balkon und Terrasse – Essbares und Vielfalt für heimische Wildbienen und Schmetterlinge schaffen

Nicht nur Gärten und Parks oder Blühstreifen an Straßen sind für unsere heimische Natur wichtig. Auch entsprechend ausgestatte, auch kleine Balkons dienen ihr. Gleichzeitig können dort Küchenkräuter, Gemüse und Kartoffeln herangezogen werden. Balkonkästen mit entsprechenden Pflanzen, die blühen dürfen, locken Schmetterlinge und harmlose Wildbienen an. In selbstgebauten Nisthilfen kann man noch etwas mehr für sie und für Vögel und Fledermäuse tun.

Der Vortrag gibt Tipps für die Pflanzenauswahl und beschreibt, welche Tiere angelockt werden könnten.

Der Vortrag findet statt am Dienstag, 17. Januar 2017 um 19 Uhr im Justus-Liebig-Haus, Raum 24.

Mehr Informationen unter www.bund-darmstadt.de.