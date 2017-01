Sauberes Wasser für Tansania

Am 06.01.2016 reisen Elisabeth Schulz, Tim Müller und Ludwig Waffenschmidt an den Fuß des Kilimanjaros in Tansania. Sie realisieren die erste Projektphase zur Erprobung einer solaren Wasserdesinfektionsanlage.

Seit 2011 arbeitet die Darmstädter Gruppe von Ingenieure ohne Grenzen e.V. an dem Projekt „SoWaDi“. Zielstellung ist es, eine solarbetriebene Wasserdesinfektionsanlage zu entwickeln und die Anleitung zu publizieren. Die Anlage soll kostengünstig den Zugang zu biologisch reinem Wasser ermöglichen.

In Zusammenarbeit mit der Berufsschule „Malage Vocational Training Center“ ist ein Praxistest der Anlage und der Anleitung geplant. Nach Abschluss der Projektphase wird auf der Homepage www.sowadi.de die Anleitung in Deutsch und Englisch veröffentlicht.

Wer sich für dieses Projekt oder allgemein für Entwicklungszusammenarbeit interessiert, ist herzlich zu unserem Infotreffen am Mittwoch, den 11.01.2017, eingeladen.

Es findet um 19 Uhr im alten Hauptgebäude der TU Darmstadt in Raum S103|23 statt.