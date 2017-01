Mit wenig Kleidung unterwegs – Frau beim Joggen belästigt

Eine 57-jährige Frau ist am Montagmorgen (02.01.2017) beim Joggen in der Lichtenbergstraße von einem bislang unbekannten Mann belästigt worden. Der spärlich bekleidete Mann stellte sich der Joggerin mindestens zweimal zur Schau. Er trug lediglich ein schwarzes kurzes Oberteil, eine schwarze Kappe und ein kleines Stück Stoff im Genitalbereich, sonst war er nackt. Der Unbekannte wurde in der Folge auch im Rhönring wahrgenommen. Im Bereich des Sportplatzes einer dortigen Schule traf die Joggerin auf eine weitere Frau. Vor beiden Frauen zeigte sich der fast Nackte erneut in provozierender Weise. Danach lief er weiter. Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, denen die Person ebenfalls aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen