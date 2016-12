ÖPNV: Silvesterverkehr bis in den Morgen

Die Silvesterlinien der HEAG Verkehrskonzerns (5, 7/8, 9, H, P, 8N) fahren ab 20 Uhr halbstündlich bis zum frühen Morgen. Am 1. Januar 2017 verkehren die Linien nach dem Sonn- und Feiertags­fahrplan. Die Buslinie 8N verkehrt an Silvester im Stunden­takt zwischen den Haltestellen „Jugenheim Ludwigstraße“ und „Hähnlein Neue Schule“, die erste Abfahrt der Linie 8N ist in Jugenheim um 20.20 Uhr und in Hähn­lein um 20.47 Uhr. Es werden auf dem Hin- und Rückweg alle Haltestellen an­gefah­ren.Die übrigen Linien des HEAG Verkehrskonzerns und die Regionalverkehrslinien fahren am Samstag (31.) nach dem Samstagsfahrplan und am Sonntag (1. Januar) nach den regulären Fahr­plänen für Sonn- und Feiertage.

Die Silvester-Abfahrtszeiten an den Endhaltestellen

Straßenbahnlinie 5 (Kranichstein – Luisenplatz – Darmstadt Hbf)

Kranichstein: Abfahrt jeweils 9 Minuten vor der vollen und halben Stunde.

Hauptbahnhof: Abfahrt jeweils 13 Minuten vor der vollen und halben Stunde.

Straßenbahnlinie 8 (Alsbach – Luisenplatz – Arheilgen)

Alsbach: Abfahrt 6 Minuten nach der halben und vollen Stunde.

Arheilgen Dreieichweg: Abfahrt 4 Minuten vor der vol­len und halben Stunde.

Straßenbahnlinie 9 (Böllenfalltor – Luisenplatz – Griesheim)

Böllenfalltor: Abfahrt 3 Minuten nach der halben und vollen Stunde.

Griesheim Platz-Bar-le-Duc: Abfahrt 5 Minuten vor der halben und vollen Stunde.

Buslinie H Anne-Frank-Straße – Kesselhutweg/Alfred-Messel-Weg

Anne-Frank-Straße: Abfahrt 8 Minuten vor der halben und vollen Stunde.

Kesselhutweg: Abfahrt 1 Minute vor der halben und vollen Stunde.

Buslinie P Eberstadt Wartehalle – Pfungstadt

Eberstadt Wartehalle: 3 Minuten nach der halben Stunde;

Pfungstadt Bahnhof: Abfahrt zur vollen Stunde;

Buslinie 8N Jugenheim Ludwigstraße – Bickenbach – Hähnlein

Jugenheim Ludwigstraße: Abfahrt 10 Minuten vor der halben Stunde.

Hähnlein Neue Schule: Abfahrt 13 Minuten vor der vollen Stunde.

Die Verkehrsunternehmen informieren über die Silvester-Fahrpläne mit Aushängen an den Halte­stellen. Alle Silvesterfahrpläne sind zudem im lokalen Fahr­planbuch unter der Rubrik „Silvesterverkehre 2016/2017“ sowie im Internet unter www.dadina.de und www.heagmobilo.de veröffentlicht.

