Lesung mit Alex Dreppec

Am 12. Januar 2017 um 19 Uhr 30 liest Alex Dreppec aus dem Buch Tanze mit Raketenschuhen für die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken im Künstlerhaus Ziegelhütte, Kranichsteiner Str. 110, 64289 Darmstadt im Rahmen der Reihe Der literarische Abend. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Der Verständlichkeitsforscher Alex Dreppec (bürgerlich Dr. Alexander Deppert) erfand den Science Slam. 2006 realisierte er den weltweit ersten Wettbewerb dieser Art in der Stoeferle-Halle in Darmstadt. Dabei tragen Wissenschaftler in zehn Minuten ihr Forschungsthema allgemeinverständlich vor. Den Sieger bestimmt das Publikum. In diesen zehn Jahren schrieb er zahlreiche humoristische Wissenschaftsgedichte, die fast sämtliche wissenschaftlichen Disziplinen abdecken. Er hat sie alle ins Englische übersetzt, so dass sie weltweit gedruckt werden. Wie der Science Slam überhaupt sind Vorträge des Wilhelm-Busch-Preisträgers aus diesem zweisprachigen Buch immer unterhaltsam und fundiert.

Alex Dreppec wurde 1968 in Jugenheim geboren und studierte Psychologie. 2004 wurde er mit dem renommierten Wilhelm-Busch-Preis für humoristische Gedichte ausgezeichnet. Seine Werke finden sich in allen Standardwerken deutscher Lyrik, beispielsweise in ‚Der große Conrady‘.

Bild: Ellen Eckhardt

Quelle: LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken