Lilien: Kein erfolgreicher Jahresabschluss

45 Minuten lang schielte der SV Darmstadt 98 am Mittwochabend (21.12.16) in Berlin auf etwas Zählbares, kam in Durchgang eins zu besten Chancen – doch nach einer bitteren zweiten Hälfte hatte auch das letzte Spiel 2016 keine Punkte parat: Mit einem 0:2 (0:0) bei Hertha BSC haben sich die Lilien in die Winterpause verabschiedet. Zum ausführlichen Spielbericht…