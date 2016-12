Foodsharing Weihnachtsaktion 2016

An den Werktagen zwischen den Jahren (24.12. + 27.-31.12.16) gibt es an verschiedenen Stellen in Darmstadt Lebensmittel zum Mitnehmen.

Die Lebensmittel stammen aus Supermarktbeständen, die nicht verkauft wurden. Zwischen den Jahren fallen besonders viele Reste an.

Freiwillige von Foodsharing werden die Lebensmittel abholen und kostenlos verteilen.

Die Liste der Lebensmittel-Stationen wird auf www.foodsharing-darmstadt.de veröffentlicht.