Unbekannte greift junge Frau mit Pfefferspray an

Von einer bislang unbekannten Frau wurde eine 22-Jährige am Sonntagabend (18.12.) gegen 20.40 Uhr auf dem Gelände des städtischen Klinikums in der Grafenstraße unvermittelt angegriffen. Zunächst bedrohte die Unbekannte die Frau und sprühte ihr anschließend eine Substanz ins Gesicht, bei der es sich nach derzeitigen Erkenntnissen wahrscheinlich um Pfefferspray handelte. Die 22-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die Täterin ist zirka 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hat rote Haare, auffallend dünne Beine und spricht hessischen Dialekt. Bekleidet war die Angreiferin mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Hinweise bitte an die Polizei in Darmstadt (Ermittlungsgruppe City) unter der Telefonnummer 06151/969-0

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen