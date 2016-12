Lilien: Großer Kampf gegen den FCB

Ein ganz starker Auftritt des SV 98, am Ende fehlte leider nur das entscheidende Quäntchen Glück: Mit 0:1 (0:0) musste sich der SV Darmstadt 98 am Sonntagnachmittag (18.12.16) dem FC Bayern München geschlagen geben. Lange hielten die Hausherren leidenschaftlich dagegen, kamen selbst zu richtig guten Chancen, doch Douglas Costa (71.) erlöste mit einem Traumtor den FCB. Die Leistung macht dennoch Mut für das abschließende Spiel am Mittwoch (21.12.16/20 Uhr) in Berlin. Zum ausführlichen Spielbericht…