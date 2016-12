27-Jähriger von drei Unbekannten auf offener Straße attackiert

Vor dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Dieburger Straße wurde am Samstagabend (17.12.16) gegen 17.20 Uhr ein 27 Jahre alter Mann aus Darmstadt von drei Unbekannten attackiert. Der Mann wurde von dem Trio geschlagen und zog sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Die Angreifer sollen dunkelhäutig sein. Einer der Männer hat eine auffällige Frisur. Seine Haare trägt er als sogenannte Dreadlocks. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise bitte an die Polizei in Darmstadt (Ermittlungsgruppe City). Telefon: 06151/969-0

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen