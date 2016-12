Abfallentsorgung über Weihnachten

Wegen des Zweiten Weihnachtsfeiertags (Montag, 26. Dezember 2016) ändern sich die Termine für die Leerung der Restabfall-, Bioabfall- und Altpapierbehälter sowie für die Wertstofftonnen.

Wie der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) mitteilt, kommt in der Woche vom 26. bis 30. Dezember die Müllabfuhr jeweils einen Werktag später: Die Montagstour vom 26. Dezember wird am Dienstag (27.) gefahren, die Dienstagstour vom 27. Dezember am Mittwoch (28.), die Mittwochstour vom 28. Dezember erfolgt am Donnerstag (29.), die Donnerstagstour vom 29. Dezember wird am Freitag (30.) gefahren und die Freitagstour (30) am Samstag (31.).

Der EAD bittet darum, die Restabfall-, die 1100-Liter-Altpapierbehälter und die 1100-Liter-Wertstoff-Container an den geänderten Entleerungstagen zugänglich zu machen sowie die Biotonnen, die privaten Altpapierbehälter und die Wertstofftonnen entsprechend der Terminverschiebung ab 6 Uhr am Straßenrand bereitzustellen.

Die feiertagsbedingten Verschiebungen der Abfuhrtermine sind im Abfallkalender 2016 auf der heraustrennbaren Jahresübersicht durch Pfeile gekennzeichnet sowie in der Abfallkalender-App und auf den EAD-Internetseiten unter www.ead.darmstadt.de, Direktlink „Abfallkalender“ berücksichtigt. Auch die EAD-Infomail-Kunden werden automatisch pünktlich erinnert.

Die Abfallkalender 2017 in Form von reinen Straßenlisten werden zurzeit über die Briefkästen an alle Darmstädter Haushalte verteilt. Wer bis Jahresende kein Exemplar erhalten hat, kann sich beim EAD unter der Telefonnummer 06151 13 46 000 melden, oder sich die Listen ab Anfang Januar 2017 bei einer der folgenden Ausgabestellen in Darmstadt abholen:

EAD-Foyer im Sensfelderweg 33, bei den Bezirksverwaltungen Arheilgen, Eberstadt und Wixhausen, Stadtfoyer Luisenplatz 5 A, Stadthäuser Frankfurter Straße 71 und Grafenstraße 30, Stadtteilbüro Grundstraße 10, Kompostierungsanlage Eckhardwiesenstraße 25. Außerdem sind die Abfuhrtermine für das Jahr 2017 bereits jetzt im Internet unter www.ead.darmstadt.de, Button „Entsorgungsdatenbank“, Abfallkalender, veröffentlicht.

Die Sonderabfall-Sammelstelle und die Recyclingstation haben am 24. und 31. Dezember 2016 geschlossen. Die Kompostierungsanlage in Darmstadt-Kranichstein ist ebenfalls an Heiligabend (24.) geschlossen, jedoch an Silvester (31.) von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.