Zum Ersten, zum Zweiten… – HEAG mobilo versteigert Fundsachen

Wer noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, kann bei der Fundsachenversteigerung der HEAG mobilo Glück haben und ein Schnäppchen machen.Ob Schirm, Schal oder Handschuhe – alles, was im vergangenen Jahr in Bussen oder Bahnen der HEAG mobilo vergessen und von den Besitzern nicht abgeholt wurde, kommt unter den Hammer.

Die Versteigerung findet am Samstag (17.12.16) ab 12 Uhr in der Eberstädter Halle am Waldsportplatz, Brandenburger Straße 65, statt. Die Vorbesichtigung ist ab 10 Uhr möglich.

Quelle: HEAG mobilo GmbH