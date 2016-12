Strafanzeige gegen 18-Jährigen nach Widerstand

Ein 18 Jahre alter Mann hat am Samstagabend (10.12.16) in der Cooperstraße mehrere Personen attackiert und ging bei seiner Festnahme auch auf die Polizeibeamten los. Gegen 18 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst alarmiert, nachdem der Heranwachsende in der Unterkunft für Flüchtlinge ausgerastet war. Unter Widerstand konnte er schließlich durch herbeigeeilte Streifen überwältigt werden. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er im Anschluss in eine Klinik gebracht. Ob seine Alkoholisierung ebenfalls Grund für sein Verhalten war, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen