Bohrsondierungen in der Heidelberger Straße

In der Heidelberger Straße finden am Donnerstag, 8. Dezember 2017, zwischen 22 und 4 Uhr an der Ecke Bessunger und Sandbergstraße Bohrsondierungen statt. Im Abwasserkanal wird der Zustand der Schachtbauwerke erfasst. Dadurch kann es zu kurzen Verkehrsbehinderungen und zu Lärm kommen. Der EAD bittet die Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.