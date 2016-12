Freie Plätze für die Kinder-Winterfreizeit im Albert-Schweitzer-Haus

Für die Winterfreizeit „Lebe Deinen Traum“ im Albert-Schweitzer-Haus vom 02. bis 07. Januar 2017 gibt es noch freie Plätze. Die Freizeit für Kinder von acht bis zwölf Jahren wird vom Jugendamt, Abteilung Kinder- und Jugendförderung in Kooperation mit dem Verein KuBus veranstaltet und steht in diesem Jahr unter dem Motto „Lebe deinen Traum“. Im Mittelpunkt steht dabei die Welt des Showbusiness. Auf dem Programm stehen deine „Perfekte Minute“, dein „Schlag den Betreuer“ oder der Auftritt bei deiner „Talent-Show“. Die Kosten für die Teilnahme betragen 120 Euro. Anmeldungen sind bei der Kinder- und Jugendförderung unter Tel: 06151/ 13-2485, Fax: 06151/13-4403 oder per Mail an Freizeiten [at] darmstadt.de möglich.