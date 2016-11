Traditionelles Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester

Am Freitag (02.12.2016) ist es wieder soweit: das Polizeipräsidium Südhessen und die katholische Polizeiseelsorge laden die Bürgerinnen und Bürger zum Adventskonzert ein. In diesem Jahr findet die traditionelle Veranstaltung ab 18 Uhr in der Kirche St. Ludwig am Wilhelminenplatz statt. Es spielen das Landespolizeiorchester Hessen unter der Leitung von Alfred Herr und an der Orgel Regionalkantor Jorin Sandau. Die Mitwirkenden freuen sich auf zahlreiche Zuhörer. Der Eintritt ist wie immer frei.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen