Fahrzeugscheibe eingeschlagen, Werkzeug gestohlen

„Am Pelz“, in der Klausenburger Straße und in der Czernowitzer Straße wurde in der Nacht zum Dienstag (29.11.2016) bei insgesamt drei Fahrzeugen eine Scheibe eingeschlagen. In zwei Fällen wurden Werkzeuge aus den Firmenfahrzeugen gestohlen, unter anderem in der Klausenburger Straße ein Lasergerät im Wert von etwa 2700 Euro. Bei dem Einbruch „Am Pelz“ wurde vermutlich nichts gestohlen. In allen Fällen wird die weiteren Ermittlungen die Kriminalpolizei (K21/22) übernehmen. Darüber hinaus nehmen die Ermittler Hinweise unter der Rufnummer 06151/969 0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen