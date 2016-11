Wissenschaftsstadt Darmstadt erhält Zuschlag für Ausrichtung des Fachforums „Die Wissenswerte“ im Jahr 2017

Geballte Wissenschaftskompetenz kommt im kommenden Jahr in Darmstadt zusammen: Am Montag (28.11.16) hat die Wissenschaftsstadt Darmstadt in Bremen den Zuschlag für die Ausrichtung des journalistischen Fachforums „Die Wissenswerte“ bekommen. Vorangegangen war ein regelmäßiger Runder Tisch mit Oberbürgermeister Jochen Partsch und Vertretern der Darmstädter Forschungseinrichtungen bei der Schader-Stiftung, bei dem die Bewerbung um die Ausrichtung eingehend diskutiert und von allen Akteuren begrüßt wurde. Im November 2016 folgte ein Magistratsbeschluss für die Bewerbung um die Ausrichtung im Jahr 2017.

Oberbürgermeister Jochen Partsch: „Der Stadt Darmstadt wurde 1997 vom Land Hessen aufgrund ihrer langen und herausragenden Tradition im Bereich Wissenschaft und Forschung der Titel ‚Wissenschaftsstadt‘ verliehen. „Wissenschaft“ ist also seit jeher ein wesentlicher Markenkern der Stadt, auf der auch ihre Imagestrategie gründet. Vor diesem Hintergrund ist es ein großer Erfolg, dass die Wissenschaftsstadt Darmstadt im nächsten Jahr Schauplatz für dieses hochinteressante und hochkarätig besetzte Fachforum sein wird. ‚Die Wissenswerte‘ und die Wissenschaftsstadt, das passt gut zusammen und wird sicherlich viele Erkenntnisse aus zahlreichen Fachbereichen liefern und gute Gelegenheiten zum Austausch und Knüpfen von Kontakten bieten. Besonders schön ist natürlich, dass wir diesen Kongress im 20-jährigen Jubiläumsjahr des Titels ‚Wissenschaftsstadt‘ nach Darmstadt holen konnten. Für die Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet dieses Forum die einmalige Gelegenheit sich als Wissenschaftsstadt einer breiten bundesweiten Öffentlichkeit zu präsentieren, in einen direkten Dialog mit Wissenschaftsjournalisten zu gehen und nachhaltig Nachrichten und Informationen über Darmstadt zu platzieren. Darmstädter Forschungseinrichtungen bekommen die Gelegenheit zu einer Leistungsschau ihrer Forschungsergebnisse. Durch den Kontakt von bis zu 450 Wissenschaftsjournalisten mit den Akteuren in der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist mit einem nachhaltigen Profil- und Imagegewinn für die Stadt und einem Anstieg des Bekanntheitsgrades von Forschung und Wissenschaft aus Darmstadt zu rechnen.“

‚Die Wissenswerte‘ ist das wichtigste deutschsprachige Fachforum für Wissenschaftsjournalisten, -kommunikatoren und Forscher aus den Natur-, Technik- und Medizinwissenschaften. Sie wird jährlich in Bremen abgehalten, seit 2014 darüber hinaus jedes dritte Jahr in einer anderen Stadt. Deutsche Städte können sich um die Ausrichtung des Fachforums bewerben.

An drei Tagen Anfang Dezember 2017 erwartet die Besucher beim dem Kongress in Darmstadt ein Programm mit Anregungen, Reflexionen, Debatten und wissenschaftlichen Panels. Hinzu kommt ein intensiver Austausch mit Kollegen, Referenten und Ausstellern. Neben Vorträgen, Workshops und Werkstattgesprächen bietet das Forum außerdem Zeit und Raum für den Aufbau neuer Kontakte, etwa in der begleitenden Fachausstellung, während der Abendveranstaltungen und auf den Exkursionen. Die aktuelle Ausgabe des Fachforums wird aktuell vom 28. bis 30. November in Bremen abgehalten.

