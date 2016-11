VHS-Abend zu Bob Dylan

Die Volkshochschule Darmstadt lädt aus Anlass des 75. Geburtstags von Bob Dylan zu einem Multimedia-Abend mit dem Titel „The Times They Are A-Changin´“ ein: für Donnerstag, 1. Dezember 2016, im Alten Pädagog (Theater im Pädagog), Pädagogstraße 5. Thomas Waldherr porträtiert den US-Rockpoeten und frischgebackenen Literatur-Nobelpreisträger in einer umfassenden und unterhaltsamen Retrospektive und beleuchtet dabei auch die gesellschaftlichen und politischen Hintergründe von Dylans Musik. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr.

Um Anmeldung (www.darmstadt.de/vhs) unter der Kurs-Nr. 203.08 wird gebeten.