Der BUND lädt ein zum Sonntagsspaziergang – Was machen Tiere und Pflanzen im Winter?

Im nahen Winter kommt die Natur scheinbar zur Ruhe. Doch wie überstehen Igel, Reh und Fuchs, Eichhörnchen, Maus, Kröte, Eidechse oder Hummel den Winter? Was fressen sie und wie halten sie sich warm? Wie schützen sich krautige Pflanzen und Bäume vor der Kälte? Pflanzen am Weg werden entdeckt und ihre Strategien angesprochen, den baldigen Winter zu überstehen.

Treffpunkt ob allein oder mit der Familie ist am Sonntag, 4. Dezember 2016 um 14 Uhr an der Ecke Eschollbrücker Straße / Anne-Frank-Straße, in der Heimstättensiedlung.

Mehr Informationen unter www.bund-darmstadt.de.