Auf dem Marktplatz stehen die bunten Buden und verbreiten Lebkuchen- und Glühweinduft – auch die Stände der Partnerstädte abwechselnd aus Lettland, Ungarn, Polen und der Schweiz mit internationalem Flair, Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten. Anlässlich der offiziellen Eröffnung sagte Stadtkämmerer André Schellenberg: „Zum Darmstädter Weihnachtsmarkt gehört zum 20. Mal unsere wunderschöne Weihnachtspyramide auf dem Marktbrunnen. Sie ziert in diesem Jahr auch die neuen Glühweingläser. Was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein! Und was wäre der Darmstädter Weihnachtsmarkt ohne seine Glühweinprinzessin. In diesem Jahr heißt sie Laura Vogt und ist ein echtes Ur-Heiner-Mädsche. In den kommenden Wochen wird sie immer wieder in der Innenstadt unterwegs sein und unseren Weihnachtsmarkt Einheimischen und Gästen charmant repräsentieren. Dass es für Glühwein heute fast ein bisschen zu warm ist, soll uns gar nicht stören. Aus den schönen Gläsern lässt sich notfalls auch kaltes Bier trinken. Ich wünsche allen hier eine schöne Adventszeit und möchte mit Prinzessin Laura und Ihnen auf einen tollen Weihnachtsmarkt 2016 anstoßen.“

Das vollständige Programm ist im Darmstadt Shop am Luisenplatz erhältlich oder unter www.weihnachten-in-darmstadt.de.

Öffnungszeiten

Darmstädter Weihnachtsmarkt bis zum 23. Dezember 2016:

Montag bis Donnerstag 10.30 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag 10.30 bis 22 Uhr

Sonntag 11.30 Uhr bis 21 Uhr

Kunsthandwerkermarkt auf dem Friedensplatz

an allen Adventswochenenden, Samstag 11.30 – 20 Uhr und Sonntag 11.30 – 19 Uhr

Quelle & Bild: Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH