Vivarium: Vortrag über heimische Schmetterlinge

Zum Thema „Schmetterlinge in ihren Lebensräumen“ spricht Dr. Matthias Sanetra am Freitag, 2. Dezember 2016, um 20 Uhr in der Zooschule des Vivariums (Schnampelweg 5). Dr. Sanetra ist freiberuflicher Entomologe aus Mörfelden-Walldorf und ein anerkannter Schmetterlings-Fachmann. In seinem Vortrag gibt er einen Überblick über die wichtigsten Vertreter der heimischen Schmetterlingsfauna, insbesondere in Darmstadt und dem Messeler Hügelland. Dort gibt es noch eine große Vielfalt an Schmetterlingen, die es zu erhalten gilt. Der Eintritt ist frei.