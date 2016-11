Promille und Schläge – Polizeistreifen nehmen vier Männer nach Körperverletzungen fest

In der Nacht zum Donnerstag (24.11.2016) wurde der Polizei gegen 00.20 Uhr eine Schlägerei in einem Linienbus am Luisenplatz gemeldet. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatte ein 21-jähriger Mann einen Schlag ins Gesicht erhalten. Im Zuge der Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern konnten in der Zeughausstraße und der Gustav-Lorenz-Straße zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Beide standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Zumindest gegen einen der Festgenommenen wird wegen Körperverletzung ermittelt. Zudem wurde bei einem der jungen Männer nicht zugelassene Pyrotechnik sichergestellt und Strafanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz erstattet. Bereits am Mittwochabend (23.11.2016) gegen 18.45 Uhr war die Polizei in der Innenstadt im Einsatz. Zwei erheblich alkoholisierte Männer sollen im Bereich des Friedensplatzes einem weiteren Mann mit einer Flasche und mit Fäusten geschlagen haben. Die Polizei konnte die beiden Beschuldigten festnehmen. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt und ihnen eine Blutprobe entnommen. Aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung und ihres aggressiven Verhaltens wurden sie zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam unterbracht.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen