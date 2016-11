Gartenhütten brannten – Polizei sucht Zeugen

Am frühen Sonntagmorgen (13.11.2016) wurden zwei Gartenhütten in einer Kleingartenanlage im Darmstädter Philipp-Reis-Weg ein Raub der Flammen. Mehrere Anrufer meldeten den Brand um kurz nach 02:00 Uhr der Leitfunkstelle Darmstadt. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr standen beide Gartenhütten bereits voll in Flammen. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Warum der Brand ausgebrochen ist, ist ebenso Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet in dieser Sache um Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen