Der Spielekreis Darmstadt e.V. und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Darmstadt laden am Wochenende des 19. und 20. November 2016 zum 22. Mal zum größten hessischen Familienspielefest „Darmstadt spielt!“ ins darmstadtium ein. Auf allen Ebenen kann Jung und Alt fachsimpeln, testen, spielen und sich bei den Ausstellern informieren, außerdem werden in diesem Jahr 44 Workshops angeboten. Die Spieltische sind am Samstag von 13 – 22 Uhr und Sonntag von 13 – 19 Uhr geöffnet. Spiele-Fans jeglichen Alters sind herzlich eingeladen, die aktuellen Spiele-Neuheiten frisch von den großen Spielemessen auszuprobieren. Aber auch Altbekanntes findet sich im Spiele-Fundus des Spiele-Kreises.

Beim „Bring & Buy- Flohmarkt“ können Besucher zudem ihre gebrauchten Spiele an den Flohmarktständen durch den BDKJ Darmstadt gegen eine Ausstellgebühr anbieten, ohne sich um den Verkauf kümmern zu müssen.

Weitere Informationen zu den Angeboten und zur Anmeldung zu Turnieren und Workshops gibt es online unter www.darmstadt-spielt.de.