Brand eines Pkw in Arheilgen

Am Sonntagmorgen (13.11.2016), gegen 06:26 Uhr, wurde durch Anwohner der Kleiststraße der Brand eines VW gemeldet. Der geparkte Pkw brannte aus bisher unbekannten Gründen im Bereich des Motorraumes. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein weiterer, daneben geparkter Pkw Citroën beschädigt. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen