Angebliche Dachrinnenreiniger entpuppen sich als Trickdiebe

Trickdiebe haben sich am Donnerstagnachmittag (10.11.2016) Zugang zu einem Haus im Finkenweg verschafft und die Bewohner bestohlen. Die Männer waren gegen 12.40 Uhr in Arbeitskleidung an der Haustür erschienen und boten den an, die Dachrinne zum Preis von 5 Euro säubern zu können. Angetan von dem günstigen Angebot wurden sie ins Haus gelassen. Hier wollen sie einen losen Dachziegel festgestellt haben und erhielten so Zutritt zum Dachgeschoss. Hier angekommen dirigierte einer der Männer einen Bewohner in den Keller, angeblich um sich hier den Kamin anschauen zu können. Sein Begleiter blieb derweil unbeaufsichtigt und nutzte die Zeit, wie sich später herausstellen sollte, um sich umzuschauen. Erst als die „Handwerker“; mit dem angeblichen Ziel Werkzeug aus ihrem Fahrzeug holen zu wollen, das Haus verlassen hatten, aber nicht mehr zurückkehrt waren, schöpften die Bewohner Verdacht. Bei näherer Nachschau mussten die feststellen, dass ihnen ein Umschlag mit Geld gestohlen wurde. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei (K24). Einer der Männer ist etwa 40-50 Jahre alt, kräftig und etwa 1,80 m groß. Er war dunkel gekleidet und sprach Hochdeutsch. Sein Begleiter ist etwa 30-45 Jahre alt, etwa 1,80 bis 185 m groß, kräftig und braun gebrannt. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06151/969 0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen