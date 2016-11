Eberstadt: Auto fährt auf Motorroller auf – Zweiradfahrerin schwer verletzt

Eine 56-jährige Frau ist am Donnerstagabend (10.11.2016) bei einem Verkehrsunfall auf der zweispurigen Bundesstraße 3 / Karlsruher Straße zumindest an beiden Beinen schwer verletzt worden. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war eine 25-jährige Autofahrerin gegen 21.20 Uhr auf die vor ihr auf der rechten Spur in Richtung Eberstadt fahrende Fahrerin eines Motorrollers aufgefahren und hatte sie zu Fall gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, ebenso eine Zeugin des Unfalls. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 3700 Euro. Die Bundesstraße musste für die Dauern von rund zwei Stunden in Richtung Eberstadt gesperrt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen