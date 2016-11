Darmstädter Ämter und Eigenbetriebe wegen Personalversammlung eingeschränkt erreichbar

In allen städtischen Ämtern, Verwaltungsstellen, Einrichtungen und Eigenbetrieben ist wegen einer Personalversammlung am Freitag (25.11.16) ab 8 Uhr mit eingeschränkten Dienstleistungen zu rechnen. Das Bürger- und Ordnungsamt im Stadthaus Grafenstraße 30 und die Kfz-Zulassungsstelle bleiben geschlossen. Das Nordbad und das Bezirksbad Bessungen öffnen an diesem Tag um 13 Uhr.