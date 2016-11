Der EAD informiert: Schnee- und Eisbeseitigung auf den Gehwegen

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür: Zur Wahrung der Verkehrssicherheit ist der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt (EAD) gerüstet, den Winterdienst auf den Darmstädter Straßen und Radwegen durchzuführen.

Die Schnee- und Eisbeseitigung auf den Gehwegen obliegt jedoch den Besitzerinnen und Besitzern beziehungsweise den Anliegerinnen und Anliegern der jeweiligen Grundstücke. Salzstreuung darf nur bei Glatteis oder Eisregen erfolgen. Gleiches gilt für andere Streustoffe, die chemische Auftaumittel wie Harnstoffe, Ammonium-Salz, Phosphate oder Stoffe vergleichbarer Art enthalten. Abstumpfende Streustoffe wie Splitt oder Sand sollten lediglich in den notwendigen Mengen zum Bestreuen von Schneerückständen verwendet werden, die zur Verkehrssicherheit notwendig sind. Ab November können Bürgerinnen und Bürger an der Recyclingstation im Sensfelderweg 33 kostenfrei kleine Splittmengen abholen, maximal 20 Liter, dienstags bis freitags von 10 Uhr bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr. Weitere gefüllte Splittkisten stehen im Stadtgebiet zur Verfügung. Hier können Privatpersonen Splitt als Streumittel in kleinen Gebinden für Gehwege kostenfrei entnehmen, nicht aber für gewerbliche Zwecke.

Die Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Darmstadt ist im Internet unter www.ead.darmstadt.de (Button Leistungen, Winterdienst, Link Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Darmstadt) oder beim EAD, Abteilung Straßenreinigung/Winterdienst, einsehbar.

Bei Fragen steht der EAD unter den Telefonnummern 06151/13-46111 und 13-46121 zur Verfügung.

Standorte der Splittkisten

Stadtgebiet:

Alexandraweg 26 / Anlage

Herdweg / Diltheyweg

Pallaswiesenstraße / Gräfenhäuser Straße (Windmühle)

Rüdesheimer Straße / Schiebelhuthweg

Washingtonplatz

Wilhelminenstraße (Ludwigskirche Südseite)

Waldkolonie / Wedekindweg

Eberstadt:

Von-Ketteler- / Carlo-Mierendorff-Straße

Brandenburger Straße / Sammelstelle

Mühltalstraße (neben Hausnummer 9 an der Haltestelle)

Strohweg / Schloßstraße / Spielplatz

Arheilgen:

Glockengartenweg

Rodgaustraße

Kranichstein:

Jägertorstraße / Gruberstraße

Kranichsteiner Straße / Ecke Grundstraße

Wixhausen:

Bahnhofstraße / Trinkbornstraße

Hegelstraße / Bert-Brecht-Straße

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt