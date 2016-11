Fast ein Jahr nach der Einweihung der Mineralogie in der Erd- und Lebensgeschichte widmet das Hessische Landesmuseum Darmstadt in diesem Herbst ein ganzes Wochenende seinen herausragenden mineralogischen Beständen.

Die Mineraliensammlung geht aus den ältesten Sammlungen des großherzoglichen Mineralien Cabinett`s hervor und umfasst derzeit etwa 33.000 Exemplare. Die Sammlung ist einerseits international, beinhaltet andererseits als Besonderheit eine große Belegsammlung von Mineralien aus dem Odenwald und die weltweit zusammengetragene Sammlung Ruppenthal mit ästhetischen Kostbarkeiten.

Zum ersten Mineralienwochenende werden Fachwissenschaftler eingeladen, die sich sowohl mit regionalen Themen und Fundstellen beschäftigen als auch mit europäischen und außereuropäischen Fundstellen.

Wochenende der Mineralien

12. und 13. November 2016

jeweils 11.00 bis 17.00 Uhr

An beiden Tagen findet eine Sonderpräsentation bedeutsamer Mineralienfunde in der Erd- und Lebensgeschichte (1. OG) statt, die hiesige Sammler and Spezialisten zusammengetragen haben.

Alle Veranstaltungen kostenfrei, lediglich Museumseintritt, max. 25 Teilnehmer an den öffentlichen Führungen und am Familienausflug

Teilnahmekarten für Führungen und Vorträge am Veranstaltungstag an der Museumskasse, keine Vorreservierung möglich

Erwachsene 6, ermäßigt 4 Euro

Das Ticket berechtigt auch zum Besuch der Ständigen Sammlung.

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt.

