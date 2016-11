VHS-Vortrag „Wissen ist Macht – Bildung ist Schönheit!“

Die Volkshochschule Darmstadt (VHS) lädt im Rahmen der Jubiläumsreihe „70 Jahre Volkshochschule Darmstadt in städtischer Trägerschaft – Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Erwachsenenbildung“ am Dienstag (08.11.16) zum Bildvortrag „Wissen ist Macht – Bildung ist Schönheit!“ ins Haus der Geschichte ein. Hartmut Boger, Leiter der VHS Wiesbaden, spricht unter diesem Motto ab 19 Uhr im Vortragssaal des Hessischen Staatsarchivs, Karolinenplatz 3, über Jüdinnen und Juden als Wegbereiter der modernen Volksbildung. Der Vortrag will zeigen, wie wichtig die deutsch-jüdische Bildungstradition für die Demokratisierung der Erwachsenenbildung in Deutschland war – und dass deren positive Wirkung bis heute anhält.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Um Anmeldung auf www.darmstadt.de/vhs unter der Kursnummer 100.01 wird gebeten.