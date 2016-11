Gitarren-Kammermusik in der Akademie für Tonkunst

Ein Konzert unter dem Titel „Gitarren-Kammermusik“ gibt es am Freitag (11. November 2016) um 19 Uhr im Wilhelm-Petersen-Saal der Akademie für Tonkunst, Ludwigshöhstraße 120. Aufgeführt werden Werke von Claude Debussy, Mauro Giuliani und Manuel M. Ponce. Die Künstler des Abends sind die Gitarristen Olaf Van Gonnissen, Dozent für Gitarre an der Berufsakademie der Akademie für Tonkunst, sowie die Gäste Kalin Yanchev und Stefan Hladek. Cagla Cisem Gürsoy begleitet am Klavier. Der Eintritt ist frei.