Straßenbahntestfahrten in der Bismarckstraße beginnen

Am Montag (07.11.16) beginnt die HEAG mobilo auf der modernisierten Nahverkehrstrasse in der Bismarckstraße zwischen Dolivo- und Goebelstraße mit Straßenbahntestfahrten. Während Schienen und Fahrleitung schon installiert sind, dauern einige Arbeiten noch an, unter anderem an den Signalanlagen und der neuen Haltestelle „Kirschenallee“.

Die Probefahrten mit Straßenbahnen dienen der Überprüfung der Schienenlage, der Fahrleitung sowie des Lichtraumprofils. Anschließend finden Schulungen der Fahrerinnen und Fahrer statt. Die Fahrten erfolgen unregelmäßig und werden bis zur Wiedereröffnung der Strecke am 10. Dezember dauern. Am 11. Dezember beginnt dann zum Fahrplanwechsel der reguläre Linienbetrieb.

Die HEAG mobilo bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr.

Quelle: HEAG mobilo GmbH