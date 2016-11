Mit Messer gedroht und Spielgewinn geraubt

In der Nacht zum Donnerstag (03.11.2016) wurde die Polizei zu einer Spielhalle in der Marburger Straße gerufen, weil dort ein Gast mit einem Messer bedroht und beraubt worden sei. Nach den ersten Ermittlungen soll der Gast an einem Geldspielautomaten über 200 Euro gewonnen haben. Er sei dann von einem Mann mit einem Messer bedroht und aufgefordert worden, ihm den Gewinn zu geben. Der Bedrohte sei dann nach draußen geflüchtet und der Angreifer habe das Geld genommen und sei aus dem Center geflüchtet. Die Polizei fahndete unmittelbar nach der Tat nach dem Flüchtigen. Bislang noch ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Darmstadt übernommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06151/969 0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen