Brand vor einem Darmstädter Fahrradgeschäft

In der Nacht zum Donnerstag (03.11.2016) wurden Feuerwehr und Polizei gegen 3.35 Uhr zu einem Feuer in der Heidelberger Straße gerufen. Ein Fahrzeuganhänger mit Kartonagen und Fahrradteilen stand in Flammen. Das Feuer griff auch auf die Werbefahne des dortigen Fahrradgeschäfts über und beschädigte ein ebenfalls dort abgestelltes Transportfahrzeug. Die Berufsfeuerwehr Darmstadt konnte das Feuer schnell löschen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Nach ersten Ermittlungen geht die Kriminalpolizei davon aus, dass die Anhängerplane angezündet wurde. Hinweise nehmen die Ermittler des Kommissariats 10 unter der Rufnummer 06151/969 0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen