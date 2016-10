Kranichstein: Erheblicher Vandalismus bei Einbruch in Schule

Schaden von mehreren zehntausend Euro durch Vandalismus ist bei einem Einbruch in die Erich-Kästner-Schule in der Bartningstraße entstanden. Die Tatzeit reicht von Freitagnachmittag bis zum Samstagmorgen (28./29.10.2016). Zunächst hatten die Vandalen einen Einbruch in den Schulkiosk verübt und dabei ein paar Euro, eventuell auch Süßigkeiten und Schlüssel gestohlen. Damit gaben sich die Kriminellen aber nicht zufrieden. Es wurden Klassen- und andere Räume betreten und die Räume unter Wasser gesetzt. Dazu hatten die Täter Siphons der Waschbecken entfernt und die Wasserhähne aufgedreht. Zudem wurden Wände, Tische und Fenster beschmiert, Pflanzkübel umgestoßen und ein Feuerlöscher vollständig entleert. Auch wurden Computerbildschirme kaputtgeschlagen. Die Ermittlungsgruppe Darmstadt City hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer darüber hinaus Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 06151/969 0 an die Ermittler.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen