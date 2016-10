Sternhaufen am Herbsthimmel

Die Volkssternwarte Darmstadt e.V. lädt am 5.11.16, 20:00 Uhr zu einem Beobachtungsabend in das Observatorium auf der Ludwigshöhe ein: Im Süden zeigt sich das Pegasus-Quadrat, an das sich weiter östlich die Sternenkette der Andromeda mit der 2,5 Millionen Lichtjahre entfernten Andromeda-Galaxie anschließt. Im Nordosten zieht sich das schwache Band der Wintermilchstraße durch das Fünfeck des Fuhrmanns mit dem hellen Stern Capella. Hier werden mit Fernglas und Teleskop offene Sternhaufen beobachtet.

Später geht das Wintersternbild Stier auf. Hier bieten die hellen Sternhaufen der Pleiaden, und auch die Hyaden mit dem rötlichen Aldebaran, einen beeindruckenden Anblick.

Der Eintritt ist frei. Eine Anfahrtsbeschreibung findet sich unter http://www.vsda.de.