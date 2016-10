Mülleimer abgetreten und angezündet

Am frühen Samstagmorgen (29.10.2016), um 04:40 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Mülleimer an einer Bushaltestelle in der Pankratiusstraße abgetreten wurde. Der Täter sei in den Bürgerpark geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung stellte eine Streife des 1. Polizeireviers den Brand mehrere Müllcontainer im Bereich des Bürgerparks, zur Berthold-Brecht-Schule hin, fest. Das Feuer war bereits im Begriff auf umliegende Bäume überzugreifen, weshalb auch ein Baum Schaden erlitt. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Darmstadt konnte den Brand noch rechtzeitig löschen. Feuerwehr und Polizei gehen von Brandstiftung aus. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Täter, wie folgt beschrieben: Männlich, jung, 180cm groß, schlank, kurze Haare, dunkles Oberteil, Jeans. Die Polizei in Darmstadt bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen