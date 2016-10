Polizei lädt ein zur „Nacht der Bewerber“

Spannende Einblicke in den vielseitigen und abwechslungsreichen Beruf des Polizeibeamten geben am Freitag (04.11.2016) die Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Südhessen im Rahmen der „Nacht der Bewerber“. An vier verschiedenen Standorten in Darmstadt, Erbach, Heppenheim und Rüsselsheim können Interessierte herauszufinden, ob das Polizistenleben aus Film und Fernsehen der Realität entspricht. Informationen gibt es auch zu den Einstellungsvoraussetzungen und dem Testverfahren für den Beruf. Auch haben die Teilnehmer die Chance mit Studierenden und jungen Kommissaren ins Gespräch zu kommen und sich Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge einmal aus nächster Nähe anzuschauen und mit Pinsel und Lupe auf Spurensuche zu gehen. Wichtig: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, doch sollen die Teilnehmer pünktlich um 18 Uhr anwesend sein.

Die Veranstaltungen finden an folgenden Standorten statt:

Polizeipräsidium in Darmstadt, Klappacher Straße 145

Polizeistation Erbach, Neue Lustgartenstraße 7

Polizei in Heppenheim, Weiherhausstraße 21

Polizeistation Rüsselsheim, Eisenstraße 60

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen