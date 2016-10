Vorlesestunden in der Stadtbibliothek: Mythen, Sagen und Märchen

Im November 2016 dreht sich bei den Vorlesestunden im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, für Jungen und Mädchen ab vier Jahren alles um Mythen, Sagen und Märchen. Das bekannte Märchen von Dornröschen wird am 26. November als Kamishibai (japanisches Erzähltheater) präsentiert. Am 12. November erzählen die Kinder des polnischen Kulturvereins „Die Brücke“ in polnischer und deutscher Sprache Geschichten in der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbibliothek Darmstadt. Die Vorlesestunden mit ehrenamtlichen Vorlesepaten sind immer samstags um 11 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.