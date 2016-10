Klinikum Darmstadt lädt Schülerinnen und Schüler zu einem Schnupper-Infotag ein

Um junge Menschen für den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege zu gewinnen, veranstaltet die Pflegedirektion einen Schnuppertag für Schülerinnen und Schüler am Freitag, den 4. November 2016.

An insgesamt fünf Stationen wird von 14 bis 16.30 Uhr Pflege erlebbar – vom Messen von Vitalzeichen bis zur Wiederbelebung einer lebensgroßen Übungspuppe. Dabei können alle Teilnehmenden abwechselnd in die Rolle von Patienten und Pflegekräften schlüpfen und in einem Musterzimmer richtig anpacken – etwa bei der Mobilisation. Danach geht es in das Skill-Lab und in eine Intensiv-Einheit, in dem die technischen Seiten der Ausbildung im Vordergrund stehen. Denn Pflege ist viel mehr, als Blutdruckmessen und Bettenmachen. Gefragt sind Menschen mit Empathie, Organisationstalent, Technikaffinität und der Bereitschaft, sich jeden Tag immer wieder auf Neues einzulassen.

Wer Interesse hat, kann sich bis zum 28. Oktober 2016 unter der E-Mail-Adresse: pflegedirektion [at] mail.klinikum-darmstadt.de verbindlich anmelden. Platz ist für 25 Interessierte; falls das Interesse größer sein sollte, ist auch ein Folgetermin möglich.

Infos über die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege gibt es unter www.klinikum-darmstadt.de.