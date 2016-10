Eberstadt: Steinwurf auf Streifenwagen – Beleidigungen und Drohungen gegen Polizeibeamte

Der Wagen einer Polizeistreife ist am Samstag (22.10.2016) kurz nach Mitternacht „In der Kirchtanne“ aus einer mindestens fünfköpfigen Gruppe heraus im Vorbeifahren mit einem Stein beworfen worden. Die Polizeibeamten blieben unverletzt, in der Frontscheibe des Streifenfahrzeugs entstanden ein Loch und mehrere Risse. Die Beamten waren schon kurz davor in Höhe einer Straßenbahnhaltestelle auf die Gruppe getroffen. Nachdem der spätere Beschuldigte beim Vorbeifahren der Streife den Anschein erweckt hatte, auf den Wagen spucken zu wollen, hatten die Beamten eine Kontrolle beabsichtigt. Die Personen flüchteten, wobei wiederum ein später Festgenommene die Beamten noch beim Weglaufen übelst beleidigte. Die Polizeibeamten konnten den 18-jährigen und bereits wegen Gewaltdelikten polizeibekannten Mann kurz darauf beobachten, wie er den Streifenwagen bewarf. Er versuchte erneut zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung auf einem Sportplatz festgenommen werden. Bei der Feststellung seiner Personalien beleidigte und bedrohte der zunehmend aggressiver werdende 18-Jährige einen Polizeibeamten mehrfach. Zudem stand er erheblich unter Alkoholeinfluss. Er wurde daher zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend im Polizeigewahrsam untergebracht und gegen ihn Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Bedrohung und Beleidigung erstattet. Die Polizei führte am Samstagabend erneut Kontrollen in Eberstadt durch. Im Bereich einer Schule wurden achtzehn bereits polizeibekannte und zum Teil erheblich alkoholisierte Personen von den Beamten überprüft. Zwei aggressive junge Männer wurden vorübergehend im Polizeigewahrsam aufgenommen, da sie nach Abschluss der Kontrollen einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkamen. Bei den Kontrollen wurden zudem geringe Mengen Rauschgift sichergestellt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen