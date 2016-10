Der BUND lädt ein: Herbstlicher Sonntagsspaziergang von der Rosenhöhe zum Oberfeld

Bei diesem Sonntagsspaziergang gilt es, Tiere und Pflanzen am Wegesrand der Parkanlagen zu entdecken und einiges über deren Lebensraum zu erfahren. Welche Überwinterungsstrategien haben sie? Sind sie auch für den Garten geeignet? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des unbeschwerlichen Rundgangs.

Treffpunkt ist am Sonntag, 30. Oktober 2016 um 14 Uhr an der Wolfskehlstraße am Parkeingang am Thießweg/Ecke Erbacher Straße gegenüber dem Ostbahnhof.

Mehr Informationen unter www.bund-darmstadt.de.