Lilien mit zweitem Heimsieg

Der stark aufspielende SV Darmstadt 98 setzte sich am Samstagnachmittag (22.10.16) im Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor gegen den VfL Wolfsburg hochverdient mit 3:1 (1:0) durch. Änis Ben-Hatira (25.), Laszlo Kleinheisler (68.) und Sandro Sirigu (76.) sorgten für den perfekten Einstand der neuen Südtribüne. Damit ist der SV 98 in dieser Saison vor eigener Kulisse weiterhin ungeschlagen. Zum ausführlichen Spielbericht…