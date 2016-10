Logistik-Hochschul-Ranking 2016: h_da erneut beste deutsche Fachhochschule (HAW)

Die Hochschule Darmstadt (h_da) siegt erneut beim Logistik-Hochschul-Ranking und ist damit Deutschlands „Beste Fachhochschule (Hochschule für Angewandte Wissenschaften/HAW) 2016“. Insgesamt belegt die h_da im Ranking (inklusive Universitäten) bundesweit Platz 3. Basis des Logistik-Hochschul-Rankings ist der Studierendenwettbewerb „Logistik Masters“, bei dem sich gut 1.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von über 160 Hochschulen aus dem deutschsprachigen Raum registriert hatten. Ausgetragen wird der Wettbewerb von der Fachzeitschrift „Verkehrs Rundschau“ und dem Logistikdienstleister Dachser.

Abgefragt wird beim „Logistik Masters“-Wettbewerb der Wissensstand der Studierenden im Bereich Logistik. Im Zeitraum von Januar bis August 2016 mussten sie insgesamt 70 Fragestellungen beantworten. „Das Logistik-Hochschul-Ranking 2016 zeigt wieder, an welchen Hochschulen sich die Studierenden besonders erfolgreich mit den unterschiedlichen Fachfragen aus Transport, Spedition, Logistik und Supply Chain Management auseinandergesetzt haben“, erläutert Gerhard Grünig, Chefredakteur der Verkehrs Rundschau.

An der Hochschule Darmstadt ist das Lehrgebiet Logistik am Fachbereich Wirtschaft angesiedelt und hat sich dort als einer der Schwerpunkte etabliert. Professorin Johanna Bucerius und Professor Rico Wojanowski betreuen aktuell gut 200 Studierende. „Die hohe Nachfrage nach unserem neuen Bachelor-Studiengang Logistik-Management zeigt uns, dass die h_da unter Logistik-Interessierten zu den deutschen Top-Adressen gehört“, so Prof. Dr. Johanna Bucerius. „Daher freut es uns, dass unsere Studierenden auch im Logistik-Hochschul-Ranking erneut sehr gut abschneiden“, ergänzt Prof. Dr. Rico Wojanowski.

Die Siegerehrung fand am Donnerstagabend (20.10.16) im Rahmen des Deutschen Logistik-Kongresses in Berlin statt.

Quelle: Hochschule Darmstadt