Kanaluntersuchungen in der Dieburger Straße, der Ludwigshöhstraße und in der Weinbergstraße

An den Samstagen (22. und 29. Oktober) werden Abwasserkanäle in der Ludwigshöhstraße und Weinbergstraße und von Montag (24. Oktober) bis Freitag (4. November 2016) in der Dieburger Straße durch die Firma AwaTech gespült und untersucht. Die Arbeiten werden jeweils zwischen 9 und 15 Uhr durchgeführt. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt (EAD) beauftragt fast ganzjährig TV-Untersuchungen der Abwasserkanäle und ihrer Zuleitungen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt